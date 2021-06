Saman Abbas, bomba a Dritto e rovescio: l'inchiesta si allarga. E Gasparri azzanna l'imam: vergogna!

Gaetano Mineo 24 giugno 2021 a

“L’islam prevede la donna coperta, velo dappertutto, prevede la poligamia. Di questo vi dovete vergognare”. Attacco diretto e duro quello del senatore Fi, Maurizio Gasparri, in collegamento da Roma, all’Iman di Anzola (Bologna), in studio, nel corso della trasmissione Diritto e Rovescio su Rete4.

Ad accendere gli animi, l’atroce fine di Saman Abbas, la 18enne scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato voluto dalla famiglia in Pakistan. Un omicidio che in queste ore ha fatto scattare anche un mandato di arresto internazionale per altri due familiari della giovane pakistana.

“Mio zio ha mandato un whatsapp dicendo uccidiamola (Saman, ndr)”. A parlare è il fratello di Saman attraverso un audio mandato in onda sempre nel corso della trasmissione di Paolo Del Debbio. “L’ha uccisa mio zio - prosegue il giovane - Io stesso ho udito che mio zio diceva ai miei genitori andata a casa, ora ci penso io”.

Drammatico racconto quello del fratello di Saman che aggiunge: “Appena è arrivato a casa, mio padre si è messo a piangere per mia sorella. Di ciò non ha detto nulla alla polizia, in quanto aveva paura che mio zio lo uccidesse”. Il fratello di Saman è convinto che lo “zio l’ha strangolata” perché “quando è tornato a casa non aveva nulla in mano”.

