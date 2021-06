Variante Delta, dove si è diffusa in Italia: solo due Regioni non hanno casi

29 giugno 2021 a

La variante Delta si fa strada in diversi Paesi del mondo come Australia e Gran Bretagna, e anche in Italia preoccupa per la facilità di trasmissione aumentata rispetto al ceppo originario del Covid e alla mutazione Alpha.

In tutta Italia ad eccezione di due Regioni si registrano contagi della mutazione indiana. Ma in quale regione non sono stati individuati casi di Delta? Si tratta di Basilicata e Valle d’Aosta, le quali per il momento non hanno persone contagiate con la variante. Fondamentale iniziare il prima possibile il tracciamento e l'intensificazione della camopagna vaccinale dal momento che solo con la seconda dose si ha una protezione più efficace contro la nuova mutazione del virus. Nei prossimi giorni arriveranno maggiori dati riguardo alla diffusione della variante Delta sul territorio, ma appare probabile che la diffussione in Italia è destinata ad aumentare nelle prossime settimane.

Intanto ci si interroga sull'efficacia dei vaccini contro le ultime mutazioni. Hanno dato esito positivo i primi test del vaccino anti Covid di Moderna sulla cosiddetta variante Delta del nuovo coronavirus, ha annunciato l’azienda statunitense, secondo la quale la risposta immunitaria a questa mutazione è inferiore solo di poco a quella nei confronti del ceppo originale.

Lo studio è stato condotto su otto persone, una settimana dopo la somministrazione della seconda dose del siero. "Questi nuovi dati sono incoraggianti e rafforzano la nostra convinzione che il vaccino contro il Covid-19 di Moderna dovrebbe continuare a garantire protezione contro le nuove varianti", ha affermato l’amministratore delegato del gruppo, Stephane Bancel.

