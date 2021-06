Variante delta, i contagi tornano a crescere. Paura in Russia, Australia e Gran Bretagna: ecco le cifre

29 giugno 2021 a

Nuovo record di morti per Covid-19 a Mosca per il secondo giorno consecutivo, con 124 decessi in 24 ore, mentre la terza ondata della pandemia in Russia è aggravata dalla diffusione della variante Delta, ritenuta più contagiosa. Il dato è arrivato dopo che sabato la capitale russa ha superato i 100 morti in un giorno per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria globale e mentre anche San Pietroburgo ha segnato analogo record in 24 ore, con 110 morti. In totale nel Paese, intanto, i nuovi contagi sono stati 21.650 e i decessi 611. Il boom di infezioni arriva mentre le autorità di Mosca e di altre regioni hanno imposto l'obbligo di vaccinarsi contro il virus, per chi svolga professioni a contatto con il pubblico. E da oggi (lunedì) Mosca richiede che i ristoranti e caffè chiedano ai clienti di dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la guarigione negli ultimi 6 mesi o un test negativo.

Allarme alto anche in Australia, che affronta vari focolai di Covid-19. Sydney e Darwin sono state poste in lockdown; Perth ha reso obbligatorie le mascherine per alcuni giorni e ha avvertito che potrebbe imporre un blocco; Brisbane e Canberra hanno reso, o renderanno presto, obbligatorie le mascherine. Il South Australia ha annunciato nuove restrizioni in tutto lo Stato. Dopo il discreto successo nel contenere i cluster, con meno di 31mila casi in totale, ora il Paese guarda con preoccupazione alla lenta campagna vaccinale (il 5% della popolazione è completamente vaccinato).

La variante Delta continua ad aggravare la situazione nel Regno Unito: 22.868 i nuovi contagi, il numero più alto dal 30 gennaio, sebbene il dato dei decessi resti basso, con 3 morti in un giorno. Il premier Boris Johnson ha confermato che non sarà anticipata la fine delle restrizioni, definendo "sensato" attendere il 19 luglio. A causa della situazione oltre Manica, Spagna e Portogallo hanno imposto nuove restrizioni ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito. Lisbona prevede tra l'altro che debbano rispettare una quarantena di due settimane, a meno che dimostrino la vaccinazione completa da almeno 14 giorni. Da giovedì, chi arriverà dal Regno Unito nelle isole Baleari dovrà ugualmente dimostrare di essere completamente vaccinato o avere un test Pcr negativo. Chiuse, sempre in Portogallo, le scuole dell'Algarve per 12 giorni, perché le autorità ritengono l'aumento di circa il 30% dei casi in una settimana una tendenza preoccupante. Migliaia di turisti britannici hanno visitato l'Algarve all'inizio del mese, quando Londra ha facilitato per un breve periodo i viaggi in Portogallo.

