La variante Delta contagia in 5-10 secondi, Ciccozzi smonta lo studio australiano: ma come fanno a dirlo?

La variante Delta è particolarmente insidiosa anche perché ha trasmissione rapidissima, il contagio con la mutazione indiana del Covid può scattare dopo 5-10 secondi di esposizione. Il dato arriva da un'indagine delle autorità sanitarie australiane: basta un "contatto" di pochi secondi per infettarsi perché la carica virale è maggiore di circa il 60 per cento rispetto alla variante Alpha.

"Non so come hanno fatto a tirare fuori questo dato, da epidemiologo non capisco", commenta a Sky Tg24 Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia molecolare dell’Università Campus Biomedico di Roma. "Non capiscono come possano dire queste cose. È un po' come quando ti chiedono 'ma a ottobre la possiamo togliere la mascherina?' Se uno è un mago può rispondere, se uno fa l'epidemiologo non può far altro che dire: vediamo i dati settimana per settimana".

Insomma, la comunità scientifica appare quantomeno scettica sul dato uscito fuori dalla ricerca australiana, spiegata alla stampa dal capo della sanità del Queensland, Jeannette Young. "Stiamo assistendo a contatti molto fugaci che portano alla trasmissione. All'inizio di questa pandemia, dissi che 15 minuti di stretto contatto erano una preoccupazione. Ora sembra che a preoccupare siano 5-10 secondi. Il rischio è molto più alto ora rispetto a solo un anno fa", ga detto la dirigente sanitaria.

Alla base ci sarebbe il contagio di un uomo che, secondo quanto verificato in Australia, si sarebbe infettato dopo che uno sconosciuto, positivo, gli era passato vicino mentre faceva shopping a Sydney dove è scoppiato un focolaio di variante Delta causato, secondo il premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berijiklian, da incontri "spaventosamente rapidi" nella popolazione. Intanto sono circa 10 milioni, su una popolazione di 25 milioni, gli australiani toccati dalle nuove misure restrittive, come il coprifuoco, a causa della diffusione della Delta.

Non ci sono al momento altri studi a riguardo, il dato certo è che la variante indiana, ribattezzata Delta, è molto più contagiosa della mutazione precedente.

