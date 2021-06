Quarto Grado, "ministro nullafacente". Nuzzi spiana Luigi Di Maio e il suo immobilismo su Saman Abbas

Giada Oricchio 19 giugno 2021 a

A “Quarto Grado”, il programma di Rete4 sui grandi gialli e i misteri irrisolti, venerdì 18 giugno, Gianluigi Nuzzi sbotta contro il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Possibile che non faccia niente per Saman Abbas?”.

Nel corso dell’ultima puntata, Gianluigi Nuzzi approfondisce il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pachistana scomparsa un mese e mezzo fa da Novellara e che, secondo le dichiarazioni resa dal fratello 16enne nell’incidente probatorio, sarebbe stata attirata in una trappola e uccisa dalla famiglia perché aveva scelti di amare un connazionale rifiutando un matrimonio combinato in patria. Gianluigi Nuzzi pone l’attenzione sul viaggio improvviso dei genitori di Saman in Pakistan il 1° maggio scorso e sull’irreperibilità dello zio Danish Hasnain, presunto esecutore materiale del delitto, in fuga in Europa. “Ci sono elementi utili anche per la autorità pachistane. In Pakistan tutti i giornali parlano di questa vicenda, se ne parla molto e si chiedono: come mai il Ministro degli Esteri non ci chiede nulla?” è il vibrante rimprovero del conduttore a Luigi Di Maio, ma l’ex capo dei Ris, Luciano Garofalo, spezza una lancia in favore della Farnesina: “Siamo in una fase così delicata delle indagini che non escludo che in via riservata non abbiano attivato delle ricerche, non mi sento di escludere la collaborazione”, “E’ doverosa” sottolinea Nuzzi.

