Ddl Zan sulla mano, Cruciani svergogna la sinistra. Scontro brutale con Faraone

Tensione a Dritto e Rovescio giovedì 24 giugno. Gli animi si scaldano sul caso di Saman Abbas, la 18enne pachistana residente a Novellara, nel Reggiano, uccisa con tutta probabilità dai suoi stessi familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato.

A confrontarsi nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4 sono, tra gli altri, il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani e il parlamentare di Italia Viva Davide Faraone. Sul tavolo, neanche a dirlo, il ruolo dell'Islam nella vicenda con il primo che asserisce un peso fondamentale della religione nell'omicidio della giovane e il secondo che non intende criminalizzare tutta la comunità musulmana in Italia per un delitto comunque assurdo.

Mentre Faraone sta per parlare Cruciani fa il gesto a sorpresa, mostrando il palmo della mano con su scritto "Saman". "Quelli di sinistra che si fanno foto e selfie mostrando la mano con scritto Ddl Zan dovrebbero scrivere questo", è l'attacco del conduttore radiofonico.

A quel punto Faraone sbotta, non tanto per la trovata di Cruciani quanto per non riuscire a parlare. "Parlano di libertà poi non ho potuto esprimere un concetto perché parla solo Cruciani, adesso parlo io", si arrabbia Faraonedopo che Del Debbio ha chiamato la pubblicità. "Il tema è di come dobbiamo fare per salvare le tante Saman che ci sono in Italia non criminalizzare l'intera comunitàà" ribadisce il renziano. Poi finalmente, pubblicità.

