Indagato il poliziotto che ha sparato al jihadista a Termini

21 giugno 2021 a

E' stato indagato per "atto dovuto" l'agente che, sabato pomeriggio, ha sparato contro l'rregolare ghanese a Termini. La Procura di Roma ha aperto un'indagine ma non ci sono procedimenti a carico dell'agente.

Video su questo argomento Degrado senza fine a Roma: immigrato minaccia i poliziotti con il coltello. Il finale è choccante

Nessun procedimento disciplinare, infatti, per il poliziotto che, a via Giolitti, alla stazione Termini di Roma, ha esploso un colpo di pistola ferendo un 44enne ghanese armato di coltello. Lo apprende AGI da fonti investigative. L’agente, avrebbe «operato per salvare gli altri e se stesso», dopo che il 44enne aveva seminato il panico minacciando diverse persone in strada.

