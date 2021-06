Bassetti massacra Speranza e il Cts: inutile tenere la mascherina all'aperto

17 giugno 2021 a

Matteo Bassetti non ha mezze misure: "Le mascherine all’aperto andrebbero tolte subito, non ha più senso tenerle. L’obbligo lo sta togliendo mezza Europa e noi arriviamo sempre dopo, per ultimi". Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova denuncia le diverse velocità del governo, rapido a chiudere e restio ad allentare le misure quando la situazione epidemiologica lo permetterebbe.

"Quando i francesi e i tedeschi chiudevano, qui in Italia si diceva che dovevamo chiudere pure noi, e ora che in Francia tolgono la mascherina all’aperto? Il silenzio, noi continuiamo imperterriti. È incredibile la chiusura del ministro della Salute e dei suoi consulenti" afferma all’Adnkronos Salute Bassetti. "Pensare che la gente possa portare la mascherina all’aperto con 35 gradi centigradi obbligatoriamente in qualche contesto - commenta - è sbagliato e non utile. L’obbligo va tolto ora e non dal 15 luglio: rischiamo di far male, la gente non ne può più e poi se dovrà tornare a usarla vedrà questo dispositivo come qualcosa di imposto in modo ideologico".

Eppure in Europa aleggia lo spettro delle varianti. Di quella "russa non sappiamo molto, ma quasi certamente è coperta dai vaccini. In quel Paese si è creata questa variante perché i russi stanno vaccinando poco e quindi il virus circola e muta, contagiando più persone e rafforzandosi. In tutti i Paesi dove non si è fatta una campagna di vaccinazione forte, penso al Brasile e al Sudafrica, o dove hanno vaccinato poco come in Russia o hanno allungato troppo i tempi tra prima e la seconda dose, sono venute fuori varianti. Ma non dobbiamo aver paura e terrorizzare, queste sono coperte dai vaccini", afferma l'infettivologo.

Bassetti è anche intervenuto a Tagadà, su La7, dove rispondendo a una domanda della giornalista Paola Tommasi ha parlato dell'opportunità di fare il vaccino durante la gravidanza o l'allattamento, da sempre oggetto di discussione anche per la mancanza di studi e sperimentazioni ad hoc su larga scala. Vaccinarsi durante l'allattamento "significa passare al bambino degli anticorpi. Anche se oggi non abbiamo a sufficienza dati per raccomandarlo in maniera assoluta dico che sarebbe consigliato farlo".

