Cartabianca, Matteo Bassetti devastato. Lo sfogo dopo minacce e scorta: "Spero finisca presto"

Giada Oricchio 16 giugno 2021 a

A "Cartabianca", il programma di Rai3, martedì 15 giugno, il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, torna sulle minacce ricevute: “Fanno male, spero che la situazione si risolva presto”. Bianca Berlinguer apre l’ospitata di Matteo Bassetti chiedendo aggiornamenti sulle minacce ricevute e il direttore della clinica San Martino di Genova ammette con un velo di malinconia: “C’è stato un intensificarsi delle minacce no vax via social, con telefonate e altro, polizia e carabinieri hanno deciso di mettere una sorveglianza attiva sulla mia persona. Spero che si risolva tutto il prima possibile e che si abbassino i toni anche se quello che stanno dicendo è inaccettabile. Minacciano di morte non solo a me, ma anche alla mia famiglia e ai miei figli. Non è giusto perché io sono dalla parte della scienza e dei vaccini, poi si può discutere dell’efficacia della campagna vaccinale, ma bisogna evitare di trascendere. Queste minacce fanno male”.

