Covid, addio al 14enne Mario Ruocco: è la più giovane vittima in Italia

17 giugno 2021 a

a

a

Mario Ruocco non ce l’ha fatta e la sua morte è un lutto per l’Italia intera: dall’inizio della pandemia nei primi mesi del 2020 non era mai stata registrata una vittima così giovane a causa del Covid. Il triste primato del giovane Mario, ragazzino di 14 anni di Modena, arriva a tre mesi di distanza dall’aver contratto il virus, una battaglia lunga e finita nella maniera più dolorosa possibile. L’addio a Mario, che con il papà Antonio e la mamma Olga viveva in Emilia-Romagna, è stato annunciato dal sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, comune in provincia di Salerno da cui provengono i genitori.

"Ministro scandaloso". L'infettivologo Bassetti massacra Speranza sul vaccino

Antonio La Mura, sindaco della cittadina, ha lasciato tutti di stucco per la comunicazione più triste possibile: “Care concittadine e cari concittadini, pochi minuti fa ho appreso la terribile notizia della morte, a Modena, di un ragazzo di appena 14 anni, la cui famiglia è originaria di Sant'Egidio del Monte Albino. Si tratta del giovanissimo Mario Ruocco. Mario - scrive il sindaco di Sant’Egidio su Facebook - si è ammalato di Covid. Ha superato l'infezione, lottando come un leone per 90 giorni, ma non è riuscito, sebbene si fosse negativizzato, a superare le drammatiche conseguenze della malattia sugli organi interni. In questo momento di dolore inconsolabile, voglio pubblicamente esprimere a papà Antonio e mamma Olga la vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio. Condoglianze che naturalmente estendo a tutta la famiglia, in particolare al nonno Mario Ruocco e alla nonna Antonietta Marcone, nostri cari concittadini”.

"Effetti tossici non noti". L'esperto spiazza tutti, bomba sul vaccino ai giovani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.