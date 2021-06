"Ministro scandaloso". A Tagadà l'infettivologo Bassetti massacra Roberto Speranza sul vaccino

Giada Oricchio 17 giugno 2021 a

Bacchettata del professor Matteo Bassetti al Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del programma di LA7, Tagadà, giovedì 17 giugno: “Scandaloso che non abbia dato il buon esempio sui vaccini”.

Matteo Bassetti, professore ordinario del dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in collegamento con Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, colpisce e affonda il Ministro della Salute Roberto Speranza che si è vaccinato solo ieri: “E’ scandaloso che non lo avesse fatto già. Io credo che in un momento così importante per il nostro Paese e in genere per il mondo, ci sono alcune persone tra cui il Ministro della Salute, che devono dare messaggi forti e chiari su una campagna vaccinale storica come questa. Il Ministro della Salute si è vaccinato il 16 giugno, ma doveva metterci il braccio prima. Doveva avere un canale diverso rispetto ai cittadini normali, avrebbe dovuto vaccinarsi tra i primi come hanno fatto Draghi e altri presidenti di Regione con AstraZeneca. Doveva dare l’esempio”. L’esponente Leu, invece, ha preferito aspettare il suo turno per fascia d’età.

