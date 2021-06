Denise Pipitone, altra foto con marito e figlia. Bomba sulla nuova pista: "So chi è quella ragazza"

Giorgia Peretti 15 giugno 2021 a

Si continua a parlare di Denise Pipitone a Storie Italiane, il programma mattutino di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. Nella puntata di martedì 15 giugno ampio spazio viene dedicato alle nuove segnalazioni, quella arrivata dalla ragazza di origine rom, Mariana e la pista aperta dall’ex pm Maria Angioni.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, stando alle dichiarazioni del magistrato, Denise Pipitone sarebbe viva, vivrebbe in condizioni agiate e avrebbe un marito e una figlia. A commentare i risvolti anche l’ex guardia giurata Felice Grieco, che riprese a Milano quella che sembra essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, insieme a una nomade sulla cui identità si sta ancora indagando. Potrebbe essere stata lei a rapire la piccola Denise quell’1° settembre del 2004?

La guardia giurata spiega ai microfoni di Rai 1 che la donna che Mariana sembra aver identificato come responsabile è stata riconosciuta dopo la segnalazione di una foto pubblicata sui suoi social. Uno scatto più recente rispetto ai frammenti delle immagini del video: "Mi è stata mandata questa foto da una signora e ho notato la somiglianza con la donna che ho ripreso a Milano. A quel punto ho denunciato tutto ai carabinieri e ora aspettiamo di vedere se è la stessa", ha spiegato.

Grieco, quindi, avrebbe ricevuto la segnalazione della foto da una signora che vuole rimanere nell’anonimato, dalla voce non sembrava “troppo giovane” e che avrebbe avuto accesso ad alcuni archivi non meglio definiti. Il mistero si infittisce, la guardia giurata commenta anche le dichiarazioni di Mariana che secondo lui ha mantenuto poco riserbo ai fini delle indagini. Sebbene Grieco non sembri condividere le modalità scelte dalla ragazza nel riferire le informazioni alla stampa, conferma questa ipotesi: “la storia potrebbe reggere... nella zona c'erano dei campi rom che furono smantellati, e alcuni componenti della comunità furono messi in albergo”.

Durante la diretta di Storie Italiane vengono mostrate immagini esclusive, fotografie che ritrarrebbero quella che potrebbe essere Denise Pipitone oggi. Degli scatti di famiglia, di una ragazza assieme al marito e sua figlia. Per tutti la somiglianza sembra evidente e secondo la pm che indagava sul caso, Denise “sarebbe viva ma non conosce il suo passato" e vivrebbe "serenamente tra l’Italia e l’estero".

A smentire la tesi della Angioni è Milo Infante, conduttore di “Ore 14” che per primo ha lanciato le foto della presunta Denise. Il giornalista si è occupato a lungo dell’intricato caso della piccola, e in post sul suo account Facebook scrive: “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell'ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro, anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi.” Secondo Infante, dunque, la ragazza intercettata dall’ex pm Angioni non sarebbe Denise Pipitone bensì una ragazza tunisina vicina alla famiglia Pulizzi ma che non ha alcun legame di parentela con gli stessi.

