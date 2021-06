Storie Italiane, la bomba dell'ex pm Maria Angioni: "So dov'è Denise Pipitone, sta bene e ha una figlia"

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

a

a

Il giallo diventa ancora più fitto: dov’è Denise Pipitone? Le sue ricerche continuano da 17 anni, tanti. Troppi. Ora il caso si è riaperto con nuove indagini e presunti testimoni. Hanno lasciato senza parole Eleonora Daniele e i suoi ospiti le dichiarazioni dell’ex PM di Marsala, Maria Angioni, nella puntata di Storie Italiane di oggi 14 giugno, su Rai1. Intervenuta in collegamento, la dottoressa Angioni ai microfoni di Storie Italiane si è detta certa di aver individuato colei che sarebbe Denise Pipitone: “Sta bene e vive in un ambiente sereno” ha dichiarato.

"La polizia viene a prenderla". Choc in studio su Denise, minacce alla testimone che non si tiene

“L’ho trovata grazie all’aiuto di una persona, in un contesto internazionale. Ho già segnalato tutto alla Procura e all’avvocato Frazzitta […] in questi mesi io ho fatto da battitore, ora servono i cacciatori” ha aggiunto successivamente. “A Denise è stata strappata l’identità. Chi sa è ora che parli prima che sia troppo tardi. È stato tutto un imbroglio ai danni di Piera Maggio” ha dichiarato Maria Angioni a Storie Italiane, spiegando che c’è il rischio che il nucleo familiare nel quale vive la ragazza che sarebbe Denise venga stravolto. “Non è detto che Denise sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti non ispezionabili. Nei giorni scorsi Mariana Trotta mi ha fatto vedere delle foto e le ho consigliato di rivolgersi subito ai carabinieri” ha dichiarato in merito alla ragazza che avrebbe riconosciuto la donna avvistata a Milano nell’ottobre del 2004 con una bambina molto somigliante a Denise, che chiamava Danàs. Il riferimento è al video di Felice Grieco, la guardia giurata che un mese dopo il rapimento girò un filmato su una possibile sospettata.

“La ragazza che sono quasi certa sia Denise ha anche una figlia” ha rivelato inoltre la Angioni, sottolineando che chi è a conoscenza della verità è importante che parli immediatamente, prima che sia troppo tardi.

Riaccesa la speranza della madre di Denise: "Aspettiamo riscontri". Mistero sulle indagini: fuga di notizie false?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.