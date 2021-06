Denise Pipitone, spunta la foto di lei con la figlia. Nuova identità, Infante è sicuro: abbiamo fatto accertamenti

14 giugno 2021 a

Denise Pipitone è viva, sta bene e ha anche una figlia? Fanno rumore le ultime, presunte rivelazioni di Maria Angioni, ex pm che ha indagato a suo tempo sulla scomparsa della bambina da Mazara del Vallo l'1 settembre 2004. Il magistrato ha sganciato la bomba mediatica a Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, e un'altra trasmissione Rai è andata a scovare un documento che potrebbe andare in questa direzione.

Milo Infante a Ore 14 ha mostrato la foto della donna che potrebbe essere Denise in compagnia proprio della figlia. Lo scatto presenta i volti oscurati per motivi di privacy e per evitare di scatenare i foto-confronti con i profili delle immagini prima della scomparsa e della madre, Piera Maggio. Infante ha però dichiarato in trasmissione che questa somiglianza c'è.

"Non possiamo mostrarvi i volti di questa famiglia, questa a destra secondo la fonte mia e di Frazzitta (il legale della famiglia Maggio, ndr) sarebbe proprio Denise. Abbiamo fatto degli accertamenti per capire chi c’è dietro alle segnalazioni che ci sono arrivate. Abbiamo verificato la foto che ci ha dato una fonte, che è arrivata in procura grazie alla segnalazione di un magistrato. Vi assicuro che la bambina è molto somigliante”, spiega il conduttore con chiari riferimenti al racconto della Angioni, che negli ultimi tempi è tornata, dopo la riapertura delle inchieste sul presunto sequestro e sui possibili depistaggi nelle prime indagini, a rilasciare in tv accuse e nuove ipotesi.

“La mia idea è che Denise sia viva e sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti che hanno avuto legami con i rapitori. Io sono sicura che sia viva, nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia e anche una figlia. Prima era una probabilità, ma ormai ho la personale certezza che sia così”, aveva detto l'ex pm a Storie italiane sostenendo di aver scovato la nuova identità di Denise Pipitone, che si troverebbe in un luogo sicuro e protetto, "grazie all’aiuto di una persona, in un contesto internazionale. Ho già segnalato tutto alla Procura e all’avvocato" Giacomo Frazzitta.

Intanto proprio il legale ha invitato tutti, in particolare la Angioni, e con lei "magistrati, giornalisti, avvocati, che intervengono ad avere la massima cautela nell’esprimere ogni singola sillaba che riguardi il caso di Denise Pipitone" a evitare esternazioni "perché questo fa male all’indagine in corso. Non comprendo il motivo nel dare questi dettagli. Ringraziamo per l’attenzione riservata a questa vicenda ma invito chi ha informazioni a non rivelarle in questo modo in tv perché si crea un clamore che è una bolla mediatica e, in quanto tale, fa solamente del male".

