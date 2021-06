Covid, allarme in tribunale: pm e impiegata vaccinate positive alla variante indiana

15 giugno 2021 a

Scatta l'allarme ad Agrigento. In procura un pm e un'impiegata vaccinate con tutte e due le dosi, sono risultate positive alla variante indiana. E' stata subito sospesa l'attività della procura e avviati i controlli su tutto il personale che gravita in tribunale. E' la prima volta che in Italia si verifica ciò che è largamente accaduto (e accade) in Inghilterra dove molti sono i casi di persone vaccinate che stanno contraendo in queste ore la temibile variante indiana. In Italia i focolai ad oggi conosciuti sono in Puglia e in Lombardia. Qualche altro caso sparso in altre regione, ma quello che più preoccupa ora è la copertura vaccinale rispetto a questa variante. Le due dosi dovrebbero dare più copertura. Solo la prima espone a più rischi. Ma quel che è accaduto in Sicilia ora pone la necessità di prestare molta attenzione.

Il Procuratore Luigi Patronaggio ha deciso di disporre la sanificazione dei locali. Risultato positivo anche un altro impiegato dell’ufficio Misure di sorveglianza di Agrigento. «Ritenuto di dovere prendere urgentemente provvedimenti a tutela sella salute del personale de gli utenti, sentito il Presidente del Tribunale di Agrigento» il Procuratore Patronaggio ha disposto la sospensione di «ogni attività differibile e non urgente». Disposto anche che «la modalità di prestazione dell’attività lavorativa avvenga in modalità smartworking per tutto il personale amministrativo e di magistratura, non impegnato in turni esterni o di reperibilità».

