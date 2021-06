Bomba Covid in Puglia: esplode la variante indiana. Maxi-contagio e allarme rosso per i ricoveri

14 giugno 2021 a

Sale la paura in Puglia per i contagi dovuti alla variante indiana, ora conosciuta come variante delta. L’Istituto di zooprofilassi di Puglia e Basilicata ha già individuato 25 positività riferibili a questa mutazione del virus del Covid, ma sono in corso altre analisi e il numero di positivi potrebbe aumentare ancora. Repubblica riporta che a Brindisi sono emersi già due cluster, con una forte catena di contagi, che ha portato addirittura tre persone di questo gruppo in terapia intensiva. Il virus nell’altro gruppo contagiato ha causato un decesso, oltre ad un’altra persona in rianimazione.

Rispetto alle altre varianti del Covid nei casi di Brindisi è stata notata una maggiore aggressività, anche se soltanto una di queste persone era vaccinata. Nessuno di loro era stato all’estero e non avevano neanche viaggiato in Italia: non sono emersi rapporti con persone provenienti dall’India. "La variante indiana ha iniziato a circolare nella nostra regione e potrebbe sostituire quella inglese, oggi dominante. Abbiamo iniziato un’attività di sorveglianza per intercettare il prima possibile l’insorgenza di nuove varianti e isolarle. L’intento è di mettere a sistema tutte le strutture che fanno diagnostica per tenere conto di tutti i tamponi analizzati”, l’allarme lanciato da Antonio Parisi, direttore del laboratorio di biologia molecolare dell'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata.

