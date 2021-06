AstraZeneca, bomba di Crisanti su Camilla Canepa: avete letto il foglio anamnestico? Attacco frontale al Cts

14 giugno 2021 a

È da giorni ospite fisso di tutti i talk show estivi dalla mattina alla sera dai cui salotti randella sulla sciagurata gestione del vaccino AstraZeneca dopo i casi di gravi trombosi e il caso della morte di Camilla Canepa, di soli 18 anni. Andrea Crisanti lunedì 14 giugno è in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7, e la conduttrice gli chiede finalmente di fare nomi e cognomi.

"Ha detto che gli open day di AstraZeneca ai giovani sono una cosa da Repubblica delle banane. Professore, non ho capito però di chi è la responsabilità", affonda la conduttrice. "Io non è che lo so, ma voglio mettere in linea i fatti. Il Cts aveva detto che il vaccino AstraZeneca andava somministrato preferibilmente alle persone di oltre 60 anni. Ora in italiano preferibilmente significa in assenza di alternative, e le alternative c'erano: Pfizer e Moderna. Le Regioni non dovevano dare AstraZeneca ai giovani".

Insomma, il comitato tecnico-scientifico diretto da Franco Locate, presidente del Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute, che dovrebbe guidare il governo di Mario Draghi nelle decisioni sulla gestione dell'emergenza Covid "si è contraddetto", ha detto il professore ordinario di Microbiologia all’università di Padova.

Crisanti punta il dito anche su un altro aspetto, poco approfondito in questi giorni e che riguarda da vicino il caso di Camilla Canepa: "Avete visto il foglio anamnestico che le persone devono compilare? Io non credo che Camilla avrebbe potuto rispondere in maniera tale da mettere in guardia nessun medico".

Cosa intende il virologo? "Mi chiedo chi abbia scritto e se il Cts abbia validato quel formulario. È assolutamente inutile per le problematiche", note da mesi, "di AstraZeneca", attacca Crisanti. Il questionario "non chiede se si prende la pillola" anticoncezionale, "se si hanno malattie relative alla coagulazione del sangue" e non dice che dopo la somministrazione del vaccino non vanno presi ormoni. Insomma, riassume il virologo, il formulario "non è assolutamente adatto" a individuare chi è predisposto ad avere problemi con AstraZeneca. "Dice che tutte quelle che prendono la pillola erano a rischio e non avrebbero dovuto prenderla successivamente alla dose?", chiede Panella. " chiaro che un giovane che fa terapia ormonale non deve prendere AstraZeneca ma doveva ricevere l'alternativa". "Parliamoci chiaro, se avessimo solo quello dovremmo farlo tutti. Il vaccino della polio era molto più pericoloso. Ma in questo caso le alternative c'erano".

