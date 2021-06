Vaccino-Danimarca 1-0, i post choc su Christian Eriksen: battaglia sui social

12 giugno 2021 a

"Vaccino 1 Danimarca 0". Erano passati pochi minuti dal malore che ha colpito il calciatore della Danimarca, Christian Eriksen, durante la sfida degli Europei di calcio con la Finlandia, e su Twitter circolavano i primi messaggi NoVax: il crollo del giocatore è sicuramente dovuto alla profilassi contro il Covid. Una serie di post pubblicati e rilanciati da profili NoVax che ha suscitato la reazione sdegnata di tanti utenti che si stavano informando sulle condizioni del calciatore dell'Inter che, secondo le ultiem informazione, dopo aver subito in campo un massaggio cardiaco è stato portato via in barella vigile e in grado di respirare. Ora sarebbe in ospedale, a Copenhagen, dopve Eriksen sarà sottoposto a esami e controlli per capire le cause del malore e le condizioni dell'interista.

Dramma agli europei, Eriksen si accascia al suolo: "Arresto cardiaco". Choc in campo in Danimarca-Finlandia

"Diteci che non ha fatto il vaccino o tutto questo dramma verrà anche coperto dalla me**a NoVax e senza rispetto ne pietà alcuna #Eriksen", "I novax hanno rotto il ca**o. Ma non avete nulla da fare nella vostra inutile vita?", "I novax che strumentalizzano pure sta vicenda mi fanno schifo, dovete estinguervi", "Michele (28 anni) ricoverato d'urgenza ed il primo pensiero dei novax è stato quello 'ha sperimentato il vaccino (cosa falsa), gli sta bene' Eriksen (29 anni) viene rianimato in campo improvvisamente ed il primo pensiero dei novax è 'avrà fatto il vaccino?' fate SCHIFO", si legge su Twitter.

Christian Eriksen, il video choc. Cade a faccia avanti, lo sguardo assente

Intanto si apprende che "Christian Eriksen è stabile e sveglio". È questo il messaggio apparso sui tabelloni del Parken Stadium di Copenaghen rivolto ai tifosi presenti nell’impianto per assistere al match degli Europei tra Danimarca e Finlandia, sfida sospesa sul finale di primo tempo per il malore del centrocampista danese. Ma le speranze sulle condizioni del giocatori arrivano anche da una foto che accende la speranza. Dall’immagine che circola sui social il giocatore appare cosciente sulla barella mentre viene trasportato fuori dal campo.

