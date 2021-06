Christian Eriksen, il video choc. Cade a faccia avanti, lo sguardo assente

12 giugno 2021 a

Malore choc in campo, sgomento durante la partita Danimarca-Finlandia che si stava giocando a Copenhagen sabato 12 giugno per gli Europei di calcio 2020. Christian Eriksen si è accasciato al suolo, subito soccorso in campo dai medici che hanno effettuato il massaggio cardiaco. La situazione è subito apparsa drammatica, i giocatori danesi si sono stretti intorno al calciatore 29enne dell'Inter. La moglie Sabrina Kvist Jensen era in tribuna ed è scesa in campo appena ha avuto contezza della gravità dell'accaduto.

Come si vede nelle immagini che sui social hanno cominciato a rimbalzare di profilo in profilo. Si vede il calciatore attendere il passaggio del compagno ma prima che la palla lo raggiunga cade a terra faccia in avanti privo di sensi. I compagni si accorgono immediatamente della gravità della situazione, gli occhi sgranati e lo sguardo fisso, e attirano l'attenzione dei medici facendo scattare gli immediati soccorsi.

Dramma agli europei, Eriksen si accascia al suolo: "Arresto cardiaco". Choc in campo in Danimarca-Finlandia

Intanto secondo le ultime, frammentarie notizie riportate da alcuni media internazionali il calciatore sarebbe vigile e cosciente.

