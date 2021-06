Vaccini, cambia tutto? Riunione urgente su AstraZeneca per gli under 40

09 giugno 2021 a

Arriva una svolta sull'uso massiccio del vaccino AstraZeneca nei giovani? La preoccupazione espressa da più parti sui rischi di trombosi gravi - molto rare ma con un'alta letalità - per la somministrazione del sieri anglo-olandese agli under 40, soprattutto donne, potrebbe rivoluzionare la campagna coordinata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Infatti su AstraZeneca è stata convocata in fretta e furia una riunione con Aifa, l'agenzia italia per il farmaco, e il Cts "per valutare quali possono essere eventuali raccomandazioni in base a quelle che sono le evidenze scientifiche", ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite a Radio Capital.

Intanto in tutto il territorio nazionale gli open day per i giovanissimi fanno il tutto il tutto esaurito con i maggiori di 12 anni che non vedono l'ora di sentirsi liberi dopo un anno di clausura e andare in vacanza senza troppi pensieri. In programma a Napoli c'era la somministrazione di AstraZeneca, domani sera dalle 19 alle 23 nel corso della "serata vaccini" organizzata dalla Asl Napoli 2 Nord. Ma nel pomeriggio è stato annunciato il cambio con Pfizer e Moderna.

"Servono nuove raccomandazioni su vaccino AstraZeneca", ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a FanPage sulla questione del vaccino AstraZeneca e le somministrazioni ai più giovani. «Più che una posizione del governo c’è una posizione della Direzione Prevenzione del ministero, preso atto del parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa e del Css (Consiglio superiore di sanità). Esiste un’indicazione che ha fatto l’ente regolatore e noi ci atteniamo a quelle che sono le sue raccomandazioni. Il vaccino di AstraZeneca è stato raccomandato sopra i 60 anni, ma non significa che sia vietato sotto i 60. La raccomandazione non significa un uso esclusivo, ma dobbiamo fare particolare attenzione", ha spiegato. "Credo che nuove indicazioni siano opportune", dice Sileri.

Insomma, la riunione in corso nella serata di mercoledì 9 giugno con Aifa e Comitato tecnico scientifico potrebbe essere.il primo passo per un nuovo cambio di rotta nella strategia vaccinale.

