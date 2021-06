Vaccino, allarme Astrazeneca: a Napoli revocato l'Open Day per i giovani

09 giugno 2021 a

a

a

Vaccini, che caos. Il dibattito sempre più forte sull'utilizzo di AstraZeneca sui giovani ha portato allaa prima cancellazione di un open day. Dopo i casi di Genova e Lucca, dove una 18enne e una 42enne sono ricoverate in gravi condizioni dopo l’inoculazione del vaccino di Oxford, l’Asl Napoli 2 ha deciso di revocare l’open day programmato per domani sera, 10 giugno, che avrebbe permesso di ricevere una dose di AstraZeneca a tutti i residenti di oltre 18 anni, senza prenotazione.

"Non ci sono dati!". L'immunologa prova a frenare la pazza voglia di terza dose di vaccino

Va ricordato che Aifa ha raccomandato di utilizzare il vaccino oxfordiano solo con le persone dai 60 anni in su. E ora, col contagio in calo, i dubbi sull'effettivo rapporto tra benefici e rischi si fanno sempre più forti.

L'open day di domani si sarebbe dovuto svolgere dalle 19 alle 23 in nove punti e in diversi comuni del Napoletano. In queste ore la Asl sta valutando se riuscirà a reperire sufficienti dosi di Pfizer per confermare l'appuntamento oppure se spostarlo ai prossimi giorni. Il vaccino mRna di Pfizer è stato subito autorizzato da Aifa per le persone dai 16 anni in su e da qualche giorno è stato approvato anche per la fascia 12-16 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.