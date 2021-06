Che vergogna Saviano, Letta e Boldrini! Seid è morto per colpa del loro lockdown

08 giugno 2021 a

Come avvoltoi sono piombati sulla tragedia di Seid Visin, il ragazzo di origine etiope adottato da Walter e Maddalena a Torre Annunziata, diventato un calciatore promettente e morto suicida qualche giorno fa. Roberto Saviano, Enrico Letta e Laura Boldrini si sono fiondati a speculare su una vecchia lettera scritta dal ragazzo che stigmatizzava episodi di razzismo, cercando di speculare politicamente sul caso. Ma i genitori hanno perso la pazienza, l'altro giorno il padre ha chiesto di smetterla con questa storia del razzismo. E ora spiega tutto mamma Maddalena in una bellissima intervista fatta a Telenuova, emittente locale campana. La mamma spiega che è stato proprio quel lockdown voluto fino all'estremo proprio dai Letta, Saviano, Boldrini e compagnia a mandare in depressione il povero Seid, tanto che non era più lui.

Da novembre a febbraio è stato chiuso nel suo appartamento da studente di giurisprudenza a Milano, e nemmeno a Natale si è potuto muovere per andare dai genitori adottivi. Si è sentito perduto, assalito dai pensieri e dai ricordi dei suoi fratelli abbandonati in strada in Etiopia. E non ha retto nemmeno quando è andato a trovare la fidanzata in Norvegia. Gli mancavano gli incontri, l'allegria degli amici, pesava come un macigno la solitudine e il coprifuoco che la alimentava. E ha scelto l'estremo gesto. Consigliamo di ascoltare questi genitori e vedere tutta integrale l'intervista a Telenuova con il racconto del dramma di Seid che trovate a questo link: https://www.facebook.com/Telenuova/videos/149744997203875

