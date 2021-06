Seid Visin strumentalizzato, Lucarelli fa a pezzi la retorica avvoltoia di Saviano

06 giugno 2021 a

a

a

Il suicidio di Seid Visin fa ancora discutere dopo lo strumentale tentativo di Saviano di scaraventare la sua morte addosso a Salvini e Meloni. A prendere la parola è Selvaggia Lucarelli che sui social fa a pezzi la retorica avvoltoia di Roberto Saviano e di gran parte della sinistra. E dà a tutti una lezione con i fiocchi!

"Il caso del suicidio di Seid Visin - ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli - dimostra in maniera inequivocabile una cosa che dico da tempo: la comunicazione della sinistra, con strumentalizzazioni retoriche e disinformate, con post lacrimosi o accusatori tutti uguali fatti con lo stampino di melassa, è speculare a quella della destra. La vita è una faccenda complessa. Prima di appropriarsi di storie altrui, di sbattere facce di sconosciuti sulla propria bacheca facendone bandiere e j’accuse, domandatevi cosa sapete di quella persona. I suicidi sono questioni enormi, talvolta impenetrabili, meritano conoscenza e rispetto. Quella “lettera” era di due anni fa. Troppi per decidere che ci sia una relazione causa-effetto senza bisogno di sapere di più. In mezzo c’erano stati - magari - sogni infranti, malinconia, altro. E i suoi genitori hanno fatto bene a dire “basta”. Le semplificazioni per fare propaganda e like, mi fanno orrore quanto il razzismo".

La Lucarelli critica Salvini e i ristoratori in crisi: "Senza buonsenso chi vuole riaprire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.