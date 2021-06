Il fratello di Saman vuota il sacco: "Strangolata dallo zio". Il video che inchioda la famiglia

07 giugno 2021 a

Uccisa e seppellita perché non si è piegava alla scelta della famiglia di andare in sposa a un cugino. Nuovi elementi spingono verso questa direzione: il fratello di Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa a Novellara, è crollato davanti ai carabinieri e ha raccontato l'omicidio della sorella.

È stata strangolata dallo zio Danish, ha confessato il sedicenne, e il padre di Saman dopo averlo saputo si sarebbe quasi sentito male e avrebbe pianto. A sostenerlo è la Gazzetta di Reggio , notizia rilanciata dal Corriere che mostra anche un frame del video che incastra tutta la famiglia.

Lo zio 33enne avrebbe pianificato il feroce delitto ed è accusato dalla Procura di avere ucciso Saman, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi del minorenne", il fratello della giovane.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la famiglia si sarebbe affidata a Danish per risolvere il problema, ovvero il rifiuto della 18enne del matrimonio combinato. Per questo la Procura di Reggio Emilia contesta la premeditazione ai cinque indagati per l'omicidio di Saman Abbas.

Nelle immagini della videosorveglianza diffuse oggi si vedono tre persone - con due pale e un secchio, con un sacchetto azzurro e un piede di porco - dirette verso i campi sul retro della casa di Novellara, la sera del 29 aprile scorso, per rientrare circa dopo due ore e mezza.

Intanto continuano senza sosta le ricerche del corpo della 18enne scomparsa da oltre un mese, da Novellara nella Bassa Reggiana. I carabinieri scandagliano metro per metro la zona di campagna attorno al casolare dove abitava la giovane poco distante dall’azienda agricola dove lavorava il padre. Tra domani e mercoledì, probabilmente, sarà utilizzata la tecnologia dell’elettromagnetometro per una più approfondita scansione del sottosuolo.

Agli atti dell’inchiesta c’è anche uno secondo video del giorno successivo (il 30 aprile): Saman è stata avvistata l’ultima volta mentre esce di casa con uno zainetto sulle spalle. È insieme al padre e alla madre. Poi i genitori rientrano nell’abitazione da soli senza la figlia. Secondo gli inquirenti la giovane sarebbe stata indotta ad andare dallo zio, forse con un inganno, per poi essere uccisa. "Un lavoro fatto bene" avrebbe scritto in una chat lo stesso zio di Saman, Danish Hasnain.

