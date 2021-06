Fuori dal Coro, "voleva scappare..." Saman Abbas, parla l'amica della pakistana scomparsa

Giorgia Peretti 01 giugno 2021 a

Il caso di Saman Abbas trova spazio anche nello studio di "Fuori dal Coro". Il programma condotto da Mario Giordano in onda su Rete 4, nella puntata di martedì primo giugno ripercorre la vicenda della ragazza pachistana scomparsa, residente a Novellara, dopo aver rifiutato il matrimonio combinato. Nel corso della trasmissione anche una testimonianza esclusiva sul giallo. La giovane diciottenne sparisce in circostanze ancora non definite lo scorso novembre, dopo essersi ribellata al diktat dei genitori sulle nozze islamiche con un lontano cugino in Pakistan. Saman in un primo momento scappa di casa e viene accolta in una casa-famiglia ma dopo alcune settimane la ragazza fa ritorno a casa dai genitori.

Da quel momento si perdono le tracce di tutta la famiglia, anche il padre salta il lavoro senza neanche prendere la busta paga del mese. La procura, al momento, sta indagando per omicidio, si sospetta che sia stata uccisa e che il suo corpo sia stato occultato nella cascina dove abitava con la famiglia. A provarlo un video dove si vede Saman uscire di casa assieme ai familiari e non rientrare più. Sarebbero gli ultimi istanti di vita della ragazza.

Cinque le persone indagate sul caso: due cugini - uno è Ikram Ijaz, arrestato domenica a Nimes, in Francia, mentre stava tentando di raggiungere senza documenti alcuni parenti in Spagna, uno zio e i genitori. Immagini antecedenti, quindi, a quelle del 29 aprile dove tre indagati escono e vanno nei campi con in mano due pale e un piede di porco.

Ai microfoni di Fuori dal Coro parlano dei vicini che conoscevano la ragazza, che raccontano dei particolari sulla particolare situazione familiare: “io la salutavo sempre la vedevo con i suoi veli arabeschi, lei mi rispondeva alzando gli occhi da terra” dichiara un uomo. “Lui è un padre padrone, usciva sempre lui le donne stavano a casa…” aggiunge una signora. Infine, la testimonianza esclusiva dell’amica, che svela nuovi dettagli e potrebbe dare un svolta nell'inchiesta: “Saman era fidanzata da un anno con un ragazzo pachistano di Roma… per questo è scappata dalla comunità dove stava. Voleva andare a vivere con lui in Francia”. Poi continua così: “Era terrorizzata dal padre. Per il fatto che non c’era stato il matrimonio, scappò proprio aveva paura che la uccidesse. Mi ha anche detto che suo padre le avrebbe alzato le mani" scrive per messaggio alla produzione del programma.

