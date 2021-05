Dov'era Anna Corona quando è scomparsa Denise Pipitone? Il documento choc a Chi l'ha visto?

26 maggio 2021 a

a

a

Torna sotto i riflettori quel giorno, l'1 settembre, 2004, quando Denise Pipitone scomparve vicino casa e fece perdere le sue tracce. Così come torna nell'inchiesta il nome di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi oggi secondo marito di Piera Maggio, la madre della bimba sparita da Mazara del Vallo 17 anni fa.

“Questo foglio è importante, c’è la firma di Anna Corona ma l’orario non è stato appuntato da lei, bensì da una sua amica. A che ora è uscita realmente dall’albergo?”, rivela Federica Sciarelli alle battute iniziali di Chi l’ha visto? mercoledì 26 maggio su Rai3. Dopo la testimonianza di una collega della donna, che ha parlato a Storie italiane ammettendo il favore fatto solo "quella volta", ha mostrato il documento nero su bianco.

Denise Pipitone è in Ecuador? La foto che apre la pista sudamericana

"Io e Francesca ci siamo salutate all'ingresso, come sempre" aveva detto agli inquirenti Anna Corona. Dichiarazioni che contrastano con quelle della collega, Francesca, che non confermò la circostanza della firma o dell'orario falsificato davanti ai magistrati. Ma allora a che ora è uscita davvero dall'albergo Anna Corona, quel primo settembre, si chiede la redazione di Chi l'ha visto?.

Parla il carrozziere che può aver visto Denise: "Chi guidava quell'auto"

In questi giorni la mole di documenti e testimonianze sul caso Pipitone vengono passati al setaccio dalla procura di Marsala che riaperto l'inchiesta sulla scomparsa della bimba. Le intercettazioni vengono analizzate con nuovi strumenti tecnologici per ripulire l'audio e nuovi dettagli potrebbero emergere dall'ascolto delle registrazioni.

Quando sei venuta in albergo? Anna Corona e Jessica si mettono d'accordo al telefono

La conduttrice fa ascoltare due intercettazioni ambientali: la prima in cui si sentono le figlie di Anna Corona, Jessica e Alice, parlare a bassa voce in casa, quaranta giorni dopo la scomparsa della piccola. Si sente Alice domandare “l’ha uccisa a Denise la mamma?”. La seconda invece riguarda un gita in campagna di Jessica con il fidanzato Fabrizio, con quest’ultimo che chiede “l’ammazzasti a chidda?”.

Al processo l’ex fidanzato di Jessica disse che parlavano di galline, smentendo le sue prime dichiarazioni agli inquirenti, e ad essere uccisi dovevano essere gli animali. Eppure non parlò di galline nelle sue prime dichiarazioni agli inquirenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.