Quando sei venuta in albergo? Anna Corona e Jessica si mettono d'accordo al telefono

“Mattino cinque”, il programma mattutino di Canale 5, mercoledì 26 maggio, non molla il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004: aperta una commissione d’inchiesta, intercettazioni inedite e un incontro con Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi.

Federica Panicucci come Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto?”: vuole fare chiarezza sul mistero di Denise, vuole rendere giustizia a Piera Maggio che in 17 anni non si è mai arresa davanti alle incongruenze nelle indagini, ai depistaggi e ai misteri irrisolti emersi dalle dichiarazioni di Anna Corona e Jessica Pulizzi, rispettivamente ex moglie e figlia di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone (cresciuta da Tony Pipitone, nda).

Caso Denise Pipitone, il nuovo sospetto: "quella relazione col funzionario di polizia"

La Panicucci conferma che domani sarà formalizzata l’apertura di una commissione parlamentare di inchiesta per verificare errori e omissioni sul caso della scomparsa della bimba di 5 anni alla luce di nuove intercettazioni e nuove testimonianze di chi quella mattina di 17 anni fa ha visto, ma ha taciuto. La Panicucci ricostruisce la vicenda con gli ospiti in studio: “Ci sono tante cose che non tornano. Ad esempio, i movimenti di Anna Corona quella mattina dell’1 settembre 2004. Va nell’hotel di Mazara del Vallo dove lavora, ma la vedono solo fino alle 11.30, dopo nessuno l’ha più vista. La collega Francesca in un primo momento le darà un alibi, però poi ammetterà di non sapere dove fosse esattamente e di aver scritto lei l’orario di uscita delle 15.30 al posto di Anna smentendo di fatto la Corona che aveva dichiarato in tribunale che erano uscite insieme.

In esclusiva a #Mattino5 l'intercettazione inedita tra Anna Corona e Jessica pic.twitter.com/xF67d8Wy9w — Mattino5 (@mattino5) May 26, 2021

Anche sulle affermazioni di Jessica ci sono delle incongruenze: dice di non essere uscita di casa dopo pranzo ma le celle telefoniche la collocano in tutt’altra zona di Mazara”. Non è finita perché “Mattino cinque” fa ascoltare due intercettazioni inedite tra Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi sui vestiti comprati al mercato quella mattina e su come si è svolta la giornata dell’1 settembre 2004. Al rientro in studio, Federica Panicucci osserva: “L’impressione che si ha ascoltandole è che sembrano ripetere una lezioncina sui vestiti, sembrano ripetere i punti fissi perché sanno di essere intercettate. E’ la madre che chiede a Jessica quando è venuta in albergo, cosa ha fatto la mattina, cosa ha fatto nel pomeriggio, se ha visto Denise, se ha la coscienza a posto. Pare che ripetano una lezione a memoria. La sensazione è che la madre in commissariato le faccia un vero e proprio interrogatorio (interrompe Jessica quando sta per iniziare un racconto che va oltre le risposte “sì” e “no”, nda). Le ipotesi naturalmente sono due: o la madre voleva essere certa che la figlia fosse estranea alla vicenda o ripetevano la stessa versione dei fatti. Qui l’unica cosa certa è lo scontrino delle 10.21, il resto non combacia”.

La conduttrice chiude con un’esclusiva su Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi (la donna ha smentito dicendo che erano amici, ma i tabulati telefonici la smentiscono, nda). L’inviata di “Mattino cinque” lo ha intercettato per le strade di Mazara del Vallo, ma l’uomo si è rifiutato di fermarsi, le ha dato le spalle e ha continuato a camminare arroccandosi in un silenzio totale. A nulla sono valse le insistenze della giornalista di parlare per fugare i dubbi su un suo eventuale coinvolgimento visto che all’epoca dei fatti, lui e Jessica si sono molto contraddetti. Gaspare Ghaleb, infatti, nel 2005, fu condannato per false dichiarazioni: disse che aveva dormito fino a tardi e si era svegliato alle 12.30 quando la notizia della scomparsa di Denise era già su tutti i telegiornali, ma gli inquirenti scoprirono che ricevette una telefonata da Jessica alle 10.30 e che le celle telefoniche lo collocavano in una strada vicino a casa di Piera Maggio.

"È stata lei, l'ha confessato. Dovevano soffrire". Accuse a Jessica Pulizzi sul rapimento di Denise Pipitone

