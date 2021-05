Denise Pipitone, chi è la ragazza avvistata in Ecuador. Svelato l'arcano, spunta la prova a "Chi l'ha visto?"

26 maggio 2021 a

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”. Cala il sipario un'altra delle tante presunte piste spuntate sul caso di Denise Pipitone. La suggestione si era fatta strada sui social, dove alcuni utenti avevano notato la somiglianza di una ragazza con le foto di Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, e avevano mandato alcune immagini all'avvocato della donna, Giacomo Frazzitta.

La parola fine sulla vicenda la mette Federica Sciarelli mercoledì 26 maggio durante Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che sta seguendo ora più che mai le nuove indagini sul presunto sequestro.

Chi l'ha visto? ha rintracciato la giovane sudamericana. Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador. “Bene aver fatto chiarezza”, dice Piera Maggio alla trasmissione di Rai 3.

Dopo il teatrino messo su da una trasmissione televisiva russa per gli indizi che portavano a Olesya Rostova, pista poi esclusa dai test su sangue e Dna, e lo "storico" avvistamento in Spagna la segnalazione virale toccava l'America Latina. Su Facebook e Tik Tok molti utenti avevano iniziato a condividere le foto della ragazza che secondo gli utenti che avevano notato la somiglianza con la mamma di Denise doveva vivere in Ecuador. Un'altra pista fatta emergere dai tanti italiani che sperano di trovare una soluzione a un caso che tiene in ansia il Paese da 17 anni ma che si è risolta con l'ennesimo nulla di fatto.

