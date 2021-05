Padre mio...ecco la preghiera che Battiato recitava ogni mattina

20 maggio 2021 a

a

a

Franco Battiato recitava ogni mattina una preghiera che è stata svelata da padre Barbarino prima dei funerali del cantante. I versi sono stati distribuiti ai presenti alla cerimonia funebre.

"Cosa twittava Salvini su Battiato" Ma i 5Stelle fanno una figuraccia, ecco perché

"Padre mio, io mi abbandono a te, fa' di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature: non desidero nient'altro, mio Dio! Rimetto l'anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. E' per me un'esigenza d'amore, il donarmi a Te, l'affidarmi alle tue mani, senza misura, con infinita fiducia: perché Tu sei mio Padre!".

Addio Battiato. E rispunta quell'intervista sulla Bertè: "In aereo davanti a tutti..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.