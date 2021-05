Vaccino, morte sospetta dopo Johnson&Johnson e la Procura di Biella apre un'inchiesta

16 maggio 2021 a

Riemerge un nuovo caso sospetto di effetto collaterale del vaccino. Questa a volta a finire nel mirino è il prodotto di Johnson&Johnson: la Procura di Biella ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo avvenuta dopo la vaccinazione contro il Covid. Il decesso si è verificato ieri pomeriggio, a quattro giorni di distanza dall’inoculazione di J&J.

Il corpo della vittima, 61 anni di Vallemosso, sarà sottoposto ad autopsia, dopo che i familiari si sono rivolti ai carabinieri per fare luce sul caso. Gli inquirenti hanno disposto di portare il corpo in obitorio e di effettuare l'autopsia per stabilire un eventuale collegamento tra il vaccino Johnson&Johnson e il decesso. Nelle scorse settimane nel Biellese c’erano già stati altri due decessi sospetti, ma gli accertamenti non hanno fatto emergere legami evidenti col vaccino: nessuna correlazione dopo gli iniziali timori.

