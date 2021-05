Vaccino, la campagna si è persa oltre 2 milioni di over70. Intanto cambia il sistema dei colori

15 maggio 2021 a

I numeri di contagi, terapie intensive e morti stanno scendendo costantemente, ma la campagna vaccinale avrebbe bisogno di un’accelerata finale sulla questione over70, i soggetti più deboli e a rischio in caso di infezione Covid. Sono infatti oltre 2 milioni gli italiani sopra i 70 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino.

In base all'ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, 519.666 ultra ottantenni (l'11,49% della popolazione di questa fascia d'età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%) non sono stati vaccinati. Tra gli over 80 la regione fanalino di coda è la Sardegna, con addirittura un 30,99% di interessati che non ha avuto neanche la prima dose, mentre in Veneto la percentuale scende all’1,56%, segno di una campagna di inoculazione praticamente completata. Nella fascia che va dai 70 ai 79 anni la regione che ha effettuato meno vaccini è la Sicilia, con un dato del 42,57%, mentre quella che è andata meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.

Nel frattempo cambia il sistema dei colori delle regioni. L’Rt calcolato sui sintomatici resterà tra gli indicatori di riduzione del rischio, ma non rappresenterà più un automatismo per determinare l'assegnazione dei colori dei territori. Iss, Ministero e Regioni sono al lavoro per le modifiche dei parametri e degli indicatori di valutazione. L'automatismo, come già annunciato, riguarderà esclusivamente l'incidenza dei contagi sulla popolazione e il tasso di ospedalizzazione, il cosiddetto Rt ospedaliero. In generale, gli indicatori scenderanno e passeranno dagli attuali 21 a 10, massimo 12. Lunedì è previsto un incontro tra tutte le componenti per un accordo definitivo. Ma sugli over70 bisogna fare meglio.

