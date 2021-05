Dal Piemonte in India, al via la missione per portare ossigeno

01 maggio 2021 a

Una missione per portare ossigeno in India e aiutare le strutture sanitarie a contrastare l’emergenza Covid. Nelle prossime ore partirà da Torino un’equipe composta da 12 operatori sanitari guidati da Mario Raviolo, responsabile del 118 del Piemonte. La missione servirà a portare in India un sistema di autoproduzione dell’ossigeno che rifornirà 68 pazienti intubati o 17 pazienti in caschi Cpap ad alto flusso o ancora 103 pazienti in ossigeno terapia.

L’equipe in partenza da Caselle sarà formata da due medici, due infermieri, un anestesista, un infettivologo, un urgentista, quattro tecnici e un membro del ministero della Salute. La missione durerà complessivamente dieci giorni.

