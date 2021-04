Covid, niente più mascherine e distanziamento tra vaccinati. Può cadere l'obbligo di quarantena

23 aprile 2021 a

I vaccini sono lo strumento con cui si uscirà dalla pandemia visto i loro effetti positivi e chi è stato sottoposto all’inoculazione del prodotto contro il Covid vede avvicinarsi la normalità. L’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato una guida provvisoria sui benefici della vaccinazione completa che riguarda in particolare la trasmissione del virus.

Prove limitate - si legge nel documento - indicano che gli individui completamente vaccinati, se infettati, possono avere meno probabilità di trasmettere l’infezione ai loro contatti non vaccinati. Rimane l'incertezza sulla durata della protezione in questi casi, così come sulla possibile protezione contro le varianti. Viene poi spiegato che “quando individui completamente vaccinati incontrano altri individui completamente vaccinati (rischio molto basso/basso), la distanza fisica e l'uso di maschere facciali possono essere allentati; quando un individuo non vaccinato o individui non vaccinati della stessa famiglia o bolla sociale incontrano individui completamente vaccinati, la distanza fisica e l'uso di maschere facciali possono essere allentati se non ci sono fattori di rischio per una malattia grave o una minore efficacia del vaccino in chiunque sia presente (ad esempio età avanzata, immunosoppressione, altre condizioni di base)”.

Un altro punto di fondamentale importanza è la quarantena per i vaccinati che vengono a contatto con un caso positivo, una condizione che però in alcuni casi può essere non valida: “Quando si rintracciano i contatti, i contatti vaccinati che sono stati esposti a un caso confermato devono continuare a essere gestiti secondo le attuali linee guida. Tuttavia - ecco la novità della guida europea - le autorità sanitarie possono considerare di effettuare una valutazione del rischio caso per caso e successivamente classificare alcuni contatti completamente vaccinati come contatti a basso rischio”.

Un’altra possibile modifica è quella relativa all’isolamento dopo i viaggi: “I requisiti per i test e la quarantena dei viaggiatori (se attuati) e i test regolari sul posto di lavoro possono essere esonerati o modificati per gli individui completamente vaccinati, finché non c'è circolazione di varianti di fuga immunitaria o a livelli molto bassi”. Negli spazi pubblici e nei grandi raduni invece le “protezioni individuali dovrebbero essere mantenute indipendentemente dallo stato di vaccinazione degli individui”. Oltre alle linee guida sono stati confermati gli ottimi risultati del vaccino e in particolare sono stati evidenziati i casi relativi al Regno Unito e ad Israele.

