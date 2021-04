PiazzaPulita, rissa tra Borghi e Crisanti: volano insulti. Formigli deve bloccarli

Giorgia Peretti 23 aprile 2021 a

Volano stracci nella puntata di giovedì 22 aprile di PiazzaPulita, il talk di approfondimento politico di La 7 sotto la conduzione di Corrado Formigli. Il tema che spacca in due le opinioni degli ospiti della serata sono le riaperture varate dall’ultimo decreto firmato dal governo di Mario Draghi. Da una parte Andrea Crisanti, microbiologo dell’università di Padova noto per le sue posizioni chiusuriste, e dall’altra Claudio Borghi deputato della Lega che invece difende il provvedimento per le riaperture promosso proprio dal suo partito.

Lo scontro si accende attorno alla questione del lockdown, per Borghi il sistema ha dimostrato di essere inutile al fine della circolazione del virus: “Con tutto il rispetto per il professore Crisanti, ma ho sentito dire che il lockdown salva vite e che è possibile misurare il costo dei morti. Se io devo prendere delle decisioni importati devo andare a sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, vedo cosa scrivono e poi prendo delle decisioni. Crisanti è un esperto di genetica della zanzara anofele, fa degli studi perfetti per carità ma non è un esperto di queste cose. Con tutta la simpatia per lui che è un ottimo scienziato nel suo campo, che preciso non essere questo, sono andato a prendere in considerazione chi sono i massimi esperti nel campo.”

Borghi mostra uno studio dell’Università di Stanford in cui sostanzialmente si afferma che il lockdown non ha portato alcun risultato utile nella lotta contro il Covid, smentendo di fatto la posizione di Crisanti: “La questione qui è chiara: da una parte ho la certezza del danno economico dato dalle chiusure forzate, molto probabilmente a quest’ora non avremmo avuto questi risultati disastrosi per il paese” - tuona il deputato leghista. Il turno passa a Crisanti che sembra non aver digerito la stoccata sul suo passato accademico: “Non voglio aggiungere altro, la nullità di quello che ha detto si giustifica da sola. Io sono contento della mia esperienza come esperto di malaria. Perché contrariamente a lei che è stato in parlamento io ho visto che cosa significa un’epidemia.”

Quando Crisanti chiede a Borghi una risposta secca lo scontro tra i due sembra inevitabile: “La quarantena funziona?” dopo la risposta affermativa di Borghi arriva la furia del microbiologo: “E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare? Lei non ha capito nulla di epidemiologia se le fo faccia dire” - afferma con tono concitato. Non tarda ad arrivare la stoccata finale di Borghi che genera il caos in studio: “Dall’alto della sua 573 esima posizione tra gli epidemiologi, lei dovrebbe leggere gli studi dei veri esperti sull’efficacia del lockdown, invece di continuare ad affermare queste cose”. Formigli invita più volte a ristabilire l’ordine per poi decidere di abbassare i microfoni e bacchettare i suoi ospiti.

