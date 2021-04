Autostrada bloccata per la protesta dei ristoratori. Investito e ferito un manifestante

19 aprile 2021 a

Non si placa la protesta dei ristoratori contro la crisi e viene presa nuovamente di mira l’Autostrada A1. Durante la manifestazione dei ristoratori di Tni (Tutela nazionale imprese Italia) e di #Io apro, che hanno bloccato questa mattina il tratto all’altezza di Incisa, uno dei presenti è stato investito da un’auto che - spiegano da fonti di Tni - avrebbe forzato il posto il blocco. Il ristoratore ferito ad una spalla è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi.

L’automobilista è stato in seguito fermato da una pattuglia della polizia stradale vicino a Barberino del Mugello. Il conducente è stato poi condotto in caserma a Firenze Nord. L’uomo, dopo l’interrogatorio con il pubblico ministero di turno, è stato denunciato per lesioni personali volontarie.

L’autostrada intanto è bloccata. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli - si legge in una nota di Autostrade per l’Italia - è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, per una manifestazione al km 323 in prossimità dell’Area di Servizio ’Arno ovest’. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato e si registrano lunghe code verso Firenze e anche verso Roma. A bloccare l’autostrada sono stati un centinaio di manifestanti, al grido “Vogliamo tornare tutti a lavorare”.

