Brescia, due molotov contro il centro vaccinale: tanta paura, ma danni limitati

03 aprile 2021 a

a

a

Attimi di panico al centro vaccinale di Brescia. Intorno alle 6 di questa mattina anonimi hanno lanciato due molotov contro una tensostruttura dell’area nella quale vengono inoculate le dosi di vaccino nella città della Lombardia. Fortunatamente i danni sono limitati ad un solo lato della struttura, che ospita una sala mensa per gli operatori e non contiene vaccini. L’episodio è andato in scena all’alba e non sono stati riportati feriti visto l’orario. Anche i materiali presenti all’interno non hanno subito alcun problema. Sull’episodio della bottiglia incendiaria indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti. I primi ad intervenire sono stati i militari della Sezione Radiomobile, aiutati poi dai vigili del fuoco. La struttura continua a funzionare regolarmente, senza rallentamenti nella campagna vaccinale bresciana.

Due mesi da incubo per l'incredibile errore degli Usa: ristoratore finisce nei guai per sbaglio

Sui fatti di via Morelli - il gesto è arrivato a due settimane di distanza dalla molotov lanciata a Roma contro il portone dell’Istituto Superiore di Sanità - si è espresso il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Attacco ignobile! Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato. Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all’iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le Forze dell’Ordine stanno ricostruendo quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso”.

I furbetti del vaccino aumentano invece di diminuire: Italia patria dei salta fila

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.