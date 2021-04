Vaccino, si allarga la piaga dei furbetti: numeri da capogiro per la categoria "altro"

03 aprile 2021 a

Vaccini, il clamoroso reportage del Domani. Si continua a saltare la fila in tutta Italia. La misteriosa categoria “altro” in testa in molti regioni. In Toscana passano giorni interi senza vaccinare manco un over 80. E adesso la piaga esplode anche nel Lazio. Fra le vittime del salta la fila perfino il padre ottantenne del generale Figliuolo, ancora in attesa.

