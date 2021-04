L'incredibile storia di un ristoratore di Verona finito nella lista nera Usa e con il conto bloccato

03 aprile 2021 a

L’hanno scambiato per un omonimo trader clandestino di petrolio venezuelano su cui c’era embargo da parte dell’amministrazione di Donal Trump (decisione presa nell’ultimo giorno alla Casa Bianca). E gli hanno bloccato tutti i conti della pizzeria. Se “oil” avesse potuto esportare, era quello d’oliva che usa sulle sue pizze. La disavventura del ristoratore veronese Alessandro Bazzoni finito nel mirino di un blocco internazionale partito dagli Usa. Unica consolazione: la disavventura ha coinvolto un terzo omonimo, l’Alessandro Bazzoni sardo che stampava t-shirt. Ci sono voluti due mesi al pizzaiolo per fare capire al tesoro americano che la sua pizza e birra non c’entravano nulla con Maduro.

