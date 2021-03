Chi l'ha visto, risolto il caso di Denise Pipitone? La segnalazione dell'incredibile somiglianza in Russia

30 marzo 2021 a

Denise Pipitone è viva? Il caso che addirittura dal 2004 è irrisolto sarà affrontato nella puntata di domani, 31 marzo, di Chi l’ha visto, che si annuncia come scoppiettante. La famiglia della piccola siciliana, scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, non ha mai perso le speranze e in particolare la signora Piera Maggio, madre di Denise ha sempre creduto che la figlia sia viva. A riaccendere un barlume di speranza dopo anni di attesa è l’appello fatto da una ragazza alla televisione russa: la giovane dice di essere stata rapita quando era piccola.

Qualche anticipazione del programma è stata fornita dalla conduttrice Federica Sciarelli in un video pubblicato su Facebook: “Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma ed è per questo che è andata in televisione per far vedere il suo volto. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi - conclude la Sciarelli ha l’età che avrebbe Denise Pipitone”.

La somiglianza tra la ragazza che lancia l’appello televisivo in Russia e la signora Maggio è suggestivo, tanto da scatenare i social network italiani: Denise Pipitone è diventato il secondo argomento di tendenza su Twitter.

