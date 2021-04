Vaccinati contagiati dalle varianti, il clamoroso allarme di Galli

01 aprile 2021 a

a

a

Clamorosa segnalazione del virologo Massimo Galli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, che in una discussione animata con Alessandro Sallusti è sbottato contro la riapertura delle scuole spiegando : "Ma lo capite che il virus sta circolando anche fra i bambini? Le varianti colpiscono soprattutto loro. E io ho sempre più segnalazioni di persone che si erano vaccinate ma che si ammalano con la variante inglese lo stesso, trasmessa in genere dai bambini".

Vaccini, Galli fa il complottista: tirano su AstraZeneca solo perché costa meno

Galli poi si è calmato e di fronte allo stupore della Gruber che ovviamente ha chiesto scorata: "Allora i vaccini non servono a nulla?", ha replicato: "Servono comunque a non rendere grave e letale il contagio delle varianti, che non portano in ospedale. Ma il contagio c'è anche fra i vaccinati, sono sempre di più le segnalazioni".

Il nuovo allarme di Galli: con questi vaccini niente immunità di gregge

Non è un tema da poco, perché se con il vaccino ci si contagia lo stesso e magari in modo più lieve e asintomatico, il rischio è però che i vaccinati senza saperlo diffondano ancora di più il virus. E questo diventa un macigno sull'obbligo di vaccinazione appena stabilito per tutto il personale sanitario: se anche i vaccinati possono contagiare gli altri, in base a cosa si può punire chi non ha fatto il vaccino?

Pericolo varianti, Galli si scaglia contro l'apertura delle scuole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.