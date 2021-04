"Incredibile riaprire le scuole a bambini non vaccinati". L'allarme di Massimo Galli

Intanto va avanti la sperimentazione dei vaccini Pfizer e Biontech sui bambini

Grazia Maria Coletti 01 aprile 2021

Incredibile riaprire le scuole a bambini non vaccinati. Allo stato attuale dei fatti noi stiamo riaprendo le scuole a bambini che non stiamo vaccinando e che non vaccineremo se non dopo l'estate, se tutto va bene. Speriamo non abbia conseguenze . Stiamo andando contro corrente proprio mentre gli altri paesi europei, come la Francia e la Gran Bretagna, riconoscono l'errore. Questo è incredibile. Lo ha detto ad Agorà su Rai3 Massimo Galli, primario infettivologo all'ospedale Sacco di Milano e professore ordinario di Malattie Infettive. Il virus corre e non si arresta il dibattito sulla didattica in presenza.

Nel primo giorno di vacanze pasquali ecco il nuovo allerta. Ma il professore dopo aver messo in guardia offre anche la soluzione. " Sono del parere - ha aggiunto - visto che non si possono subire errori senza fare nulla, che sia opportuno mettere in piedi programmi sperimentali di ricerca precoce della presenza dell'i nfezione in determinati contesti, penso ai test salivari" .

Secondo l'infettivologo, “le varianti in circolazione, in particolare quella inglese che è diventata dominante nel nostro paese, si trasmettono con grande efficienza anche tra i bambini e gli adolescenti, questo vuol dire che la scuola rimane un serbatoio della malattia. Abbiamo un atteggiamento di guardia abbassata nei confronti di questo problema ”.

Intanto è iniziata la corsa a sperimentare il vaccino anti Covid sui più piccoli . La scorsa settimana Pfizer e Biontech hanno avviato la somministrazione ai bambini per valutare la sicurezza, la tollerabilità e la capacità di produrre anticorpi contro il Covid del vaccino con la somministrazione in due dosi a circa 21 giorni di distanza in tre gruppi di età: bambini tra i 5 e gli 11 anni, dai 2 ai 5 anni e dai 6 mesi ai 2 anni.

La coorte di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha iniziato il dosaggio la scorsa settimana e le aziende nuove di avviare la coorte di età compresa tra i 2 ei 5 anni la prossima settimana.

