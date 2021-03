Macron non lo chiama lockdown ma poco ci manca: Francia zona rossa per un mese

31 marzo 2021 a

a

a

Chiede uno sforzo ulteriore ai francesi ma non pronuncia mai la parola "confinement", come nei lockdown precedenti. "Le regole in vigore nei 19 dipartimenti in vigilanza rafforzata saranno estese a tutto il territorio metropolitano da sabato sera e per quattro settimane", ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando che "il virus circola velocemente, nessuna regione è oggi risparmiata". In altre parole, Francia in zona rossa con la chiusura dei negozi non essenziali, il coprifuoco dalle 19 e la chiusura delle scuole per tre settimane.

"Scuse clamorose, è in difficoltà". Il retroscena sul dietrofront della Merkel

La Francia estende le misure anti-covid a tutto il territorio a partire da sabato e per quattro settimane, ha annunciato Macron in un discorso in diretta tv ai francesi. Attualmente il lockdown è in vigore in 19 dipartimenti, verrà invece esteso a tutto il territorio metropolitano (non saranno interessati dunque i territori d’oltremare). Le scuole francesi saranno chiuse per tre settimane per contenere la diffusione del coronavirus.

"Morte economica e scenario disastroso", sale la protesta dei ristoratori per le chiusure

Sui vaccini bisogna "accelerare", ha ripetuto più volte il presidente francese nel suo discorso alla nazione. "Noi mettiamo tutti i mezzi per vaccinare, vaccinare senza riposo, tutti i giorni, il sabato, la domenica". Con le vaccinazioni, secondo Macron, "l’uscita dalla pandemia è ormai visibile".

Sgarbi perde i mocassini in mare. Il web si scatena sui calli dei piedi

"Abbiamo già aumentato a 7.000 il numero dei posti letto in rianimazione, tra alcuni giorni arriveremo a 10 mila posti letto" ha annunciato Macron spiegando che in Francia sono 250 mila tra pompieri, veterinari, farmacisti e operatori sanitari mobilitati per le vaccinazioni anti Covid. A far scattare la stretta dell'Eliseo il numero dei contagi: oltre 100mila al giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.