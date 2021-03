Vittorio Sgarbi perde i mocassini in mare. E il web si scatena sui terribili calli dei suoi piedi

31 marzo 2021 a

L'annuncio è postato su Instagram, accompagnato da una foto da dietro in barca vestito da cerimonia ma con i piedi nudi: “I miei mocassini sono volati in acqua...”. Vittorio Sgarbi non conosce lockdown e continua a girare l'Italia in lungo e in largo con il suo pass da deputato. Da Caprera, dove ieri al cimitero ha reso omaggio alla tomba di Giuseppe Garibaldi rimpiangendo lo spirito garibaldino che secondo lui servirebbe assai all'Italia di oggi il critico d'arte ha trovato un passaggio in barca verso l'arcipelago della Maddalena.

E ovviamente vi è salito a piedi nudi, nonostante la giacca e pantaloni dell'abito da giorno di lavoro ufficiale. E ha scherzato sui mocassini in acqua (improbabile). Scatenando però un imprevisto dibattito sulle “appendici” di Sgarbi. Non sono piaciuti i suoi piedi, che hanno trovato ben pochi tifosi a difenderli. “Ha i calli!”, è partita in quarta una certa Carla. Subito rimbeccata da una certa Barbara: “Non sono calli al massimo duroni”, e il pubblico si è subito diviso in due fazioni. Si è inserito prepotente e colorito un Francesco: “Wa zi vitto’ tien e galloz pegg 'a nonna mia”.

In difesa Elisa: “E allora? Sono la cosa più normale di questo mondo, proprio come i peli. Sarei proprio curioso di vederti con i piedi immacolati alla sua età”. C'è chi ha scherzato: “Foto per piedicisti”. O un Rocco preoccupato per la cure: “Urge una pedicure curativo” . Come un Luca che ha esagerato: “Hai un callo che te fa provincia”.

