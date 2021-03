Harry adesso porta i soldi a casa ma è polemica: per chi si è messo a lavorare...

24 marzo 2021 a

È giunta l'ora di portare i soldi a casa per il principe Harry che ha trovato un lavoro, anzi due nel giro di 48 ore. Entrambi prestigiosi e da "esperto" di informazione - magari come oggetto dell'attenzione dei media... - e di benessere mentale. Ma qualcosa non quadra, e c'è già chi punta il dito sulla scelta di Harry.

Il principe entrerà a far parte dell’Istituto Aspen come membro di una nuova Commissione sui disordini legati all’informazione, operativa da oggi. "L’esperienza del mondo digitale odierno ci ha sommerso da una valanga di disinformazione che impatta sulle nostre capacità come individui e come società a pensare chiaramente e a capire veramente il mondo" ha dichiarato il duca di Sussex e marito di Meghan Markle secondo quanto riferisce la stampa britannica. Della commissione in questione, istituita dal controverso miliardario Craig Newmark, fanno parte 14 altre personalità, tra cui la nuora del magnate dei media, Rupert Murdoch.

Una notizia "sorprendente", sottolinea Dagospia, per la presenza nella commissione di Kathryn Murdoch, sposata con James, ex presidente di News of the World, che si è dimesso dall'impero mediatico del padre lo scorso anno. Già perché Harry ha recentemente intrapreso un'azione legale contro i proprietari dei tabloid Mirror e Sun, di proprietà proprio di Murdoch, per hackeraggio telefonico...

"Credo che si tratti di una questione umanitaria e come tale richiede una risposta da diverse figure professionali. Sono orgoglioso di entrare a far parte della nuova commissione Aspen per lavorare ad un approccio orientato alla ricerca di soluzioni alla crisi del disordine informativo" ha sottolineato Harry che fa buon viso a gioco pessimo.

Il lavoro sarà part-time, come "leader filantropico", e prevede riunioni frequenti con gli altri commissari, tra cui l’ex membro del Congresso del Texas Will Hurd e l’ex vicedirettore principale dell’intelligence Usa, Sue Gordon.

L’annuncio è stato fatto a sorpresa dal principe Harry in persona nello stesso giorno in cui ha cominciato il suo impiego come manager di una startup della Silicon Valley, Betterup, che si occupa di salute mentale e coaching. Qui il suo ruolo è quello di chief impact officer, ha fatto sapere Betterup: "Come membro del team esecutivo, il principe Harry espanderà il lavoro che sta facendo da anni, educando e ispirando la nostra comunità e continuando a sostenere l’importanza del fitness mentale e del potenziale umano nel mondo", si legge sul suo sito. Insomma roba grossa. Fondata nel 2013, l’azienda californiana con sede a San Francisco, 270 dipendenti e oltre 2 mila coach, è stata recentemente valutata 1,73 miliardi di dollari. Come impiego non c'è male.

