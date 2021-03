Meghan Markle, il principe William rompe il silenzio e fa a pezzi la duchessa: "Non siamo razzisti"

Giada Oricchio 11 marzo 2021 a

William d’Inghilterra perde l’aplomb principesco e risponde al fratello Harry: “Non siamo affatto una famiglia razzista”. Il duca di Cambridge e futuro Re ha rotto il protocollo e la tradizione e si è difeso pubblicamente dalla pesantissima accusa di Harry e Meghan che nella famigerata intervista a Oprah Winfrey avevano rivelato che un membro non identificato della Royal Family era molto preoccupato del colore della pelle di Archie e che per questo motivo non aveva ricevuto il titolo di Principe né la scorta.

Un’accusa che ha procurato un danno in calcolabile alla reputazione dei Windsor. William e Kate erano in visita ufficiale alla School2 nella zona est di Londra per promuovere un programma sulla salute mentale nei bambini, quando all’uscita, il giornalista di Sky News, Inzamam Rashid, gli ha chiesto: “Ha sentito suo fratello dopo l’intervista?” e il principe ha risposto: “No, non gli ho ancora parlato, ma lo farò”. L’inviato lo ha incalzato: "La famiglia reale è una famiglia razzista?” e William ha risposto lapidario: “Non siamo assolutamente una famiglia razzista”.

Nonostante avesse la mascherina, dal tono della voce si è capito che il duca di Cambridge era molto irritato. Dunque, William non ha resistito e ha rotto il silenzio: è il primo Windsor che sbotta in pubblico dopo il comunicato “misurato e gentile” della Regina Elisabetta II. Al suo fianco c’era Kate Middleton che ha fatto finta di non sentire. Meghan Markle ha sostenuto che era stata Kate a farla piangere poco prima del matrimonio e non viceversa e che sui loro sorrisi a Wimbledon “niente è come sembra”. In merito, la duchessa di Cambridge ha fatto sapere tramite una fonte amica all’US Weekly: “Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi, stavamo pensando a quali potevano essere i migliori vestiti per le damigelle. Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei”.

