Altro problema per il principe Harry e Meghan Markle: lascia la responsabile dello staff

Non c’è un attimo di pace per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, che nelle scorse settimane hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey che ha scatenato le reazioni della famiglia reale inglese. Adesso c’è un’altra tegole per i duchi di Sussex. Catherine St-Laurent, direttrice del personale dell’attrice e del figlio di Carlo e Diana, nonché direttrice esecutiva della Archwell Foundation, ha lasciato il proprio incarico dopo meno di un anno.

La notizia, divulgata dal New York Post, specifica che St-Laurent è passata a un ruolo di consulente senior per Archewell, l'organizzazione senza scopo di lucro della coppia. "Continuerà a fornire una guida strategica di alto livello ad Archewell, che ha contribuito a lanciare e costruire nel corso dell'ultimo anno", ha detto il portavoce dei due. St-Laurent, che in precedenza aveva ricoperto ruoli di rilievo nella Bill & Melinda Gates Foundation, lo scorso aprile aveva iniziato a lavorare per il duca e la duchessa di Sussex. James Holt, che ha già lavorato per la coppia per cinque anni, sarà direttore esecutivo della Archewell Foundation di Harry e Meghan.

