Il virologo Bossche: col vaccino anti covid distruggiamo il sistema immunitario delle persone

Il timore dello scienziato che ha lavorato con Bill Gates: se i vaccini non fermano il contagio rischiano di indebolire ancora di più l'umanità. In una lettera aperta all'OMS e in una video intervista di follow-up, il dottor Geert Vanden Bossche, afferma che vaccinando tutti con un vaccino che non impedisce la trasmissione, stiamo distruggendo il sistema immunitario delle persone e preparando il terreno per un disastro sanitario globale.

Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D., non ha nulla contro i vaccini. In effetti, il virologo indipendente ha precedentemente lavorato per Gavi, The Vaccine Alliance e Bill & Melinda Gates Foundation . Bossche dice che i vaccini COVID approvati finora sono stati sviluppati da persone "semplicemente brillanti" e non ha critiche nei loro confronti. Ma, come dice al dottor Phillip McMillan in un'intervista, "per favore usa il vaccino giusto nel posto giusto. E non usarlo nel calore di una pandemia su milioni di milioni di persone ".

Bossche afferma che una campagna di vaccinazione di massa nel mezzo di una pandemia, con vaccini che non prevengono la trasmissione , è disastrosa a livello individuale e globale: “Pagheremo un prezzo enorme per questo. E mi sto emozionando perché penso ai miei figli, alla generazione più giovane. Voglio dire, è semplicemente impossibile quello che stiamo facendo. Non capiamo la pandemia. In una lettera aperta all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Bossche ha scritto che "stiamo attualmente trasformando i vaccinati in portatori asintomatici che perdono varianti infettive".

Bossche non ha ricevuto risposta dall'OMS, che lo riguarda. “Riguarda l'umanità ... voglio dire, riguarda i tuoi figli. È la tua famiglia. È la mia famiglia. Sono tutti. Giusto. Ed è semplicemente per me, metto tutto in gioco perché ho fatto i compiti. E questo è semplicemente un obbligo morale. Un obbligo morale".

Bossche è ex Senior Program Officer in Vaccine Discovery for Global Health presso la Bill & Melinda Gates Foundation.

