Anche il Piemonte stoppa i vaccini AstraZeneca: un morto a Biella. Gli ultimi casi? Tutti insegnanti

Stop ai vaccini AstraZeneca in tutto il Piemonte. In attesa che venga fatta chiarezza dopo i casi avvenuti in Sicilia si allargano le segnalazioni di possibili correlazioni tra decessi o gravi effetti collaterali e la somministrazione del vaccino.

L'ultimo caso nelle scorse, a Biella, dove è morto un docente a cui il giorno precedente era stata somministrata una dose di AstraZeneca. In attesa di riscontri su una possibile correlazione tra i due eventi la Regione Piemonte, per mano del commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione in via precauzionale su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto.

È stata subito convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel pomeriggio. "Si tratta - specifica l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi - di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini".

Intanto a Bologna ci si interroga sulla morte di un insegnante, Giuseppe Morabito, vicepreside del Veggetti di Vergato. È stato trovato senza vita nella casa dove viveva solo. Una settimana ea stato vaccinato con una fiala di AstraZeneca.



In Sicilia, dove è stato sequestrato il primo lotto AstraZeneca dopo quattro decessi sospetti, emerge un nuovo caso. Arriva da Gela dove una donna di 37 anni, insegnante, è in rianimazione per un'emorragia cerebrale. Il primo marzo, aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca, seppur di un lotto diverso da quello ritirato.

