Vaccino, figuraccia di Selvaggia Lucarelli: una "paragiornalista e tuttologa del web"

Figuraccia social per Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha pubblicato sul proprio account Twitter un messaggio in merito alla vaccinazione della categoria dei giornalisti e si è scatenato il putiferio. “Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. Necessari” il cinguettio della giurata di “Ballando con le stelle”, che è stata fatta dialetticamente a pezzi da Il Foglio.

Il quotidiano scrive “Come oltre ai medici ci sono i paramedici, così il cerotto sull’informazione lo mette il paragiornalista. La Lucarelli è una opinionista tuttologa del web”, ripercorrendo il botta e risposta tra la Lucarelli e Margherita Fronte, giornalista scientifica di Focus. La Fronte si è detta contraria ad una priorità per i giornalisti, beccandosi le risposte della Lucarelli, alla quale ha poi replicato prontamente. “Lei, precisamente, come e quanto si è occupata di covid nell’ultimo anno? Giusto per capire se rischiamo di sopravvalutarla” l’attacco, “Mi occupo di medicina per Focus. Quindi ho seguito l'argomento quotidianamente” la controrisposta, che porta ad un nuovo scontro: “Non trovo neppure un suo articolo sul tema e focus è un mensile. Fa bene a non sopravvalutare il suo lavoro” e a seguire la Fronte “Cerchi meglio e scenda dal trono”.

Il “duello” social è terminato dopo un altro botta e risposta “Ho cercato. Zero. Scriva - il tweet della Lucarelli - tutti i giorni su un quotidiano, poi ne riparliamo”, a cui segue la replica che mette la pietra tombale: “Capisco di cosa parla. Ho collaborato per 19 anni con il Corriere della Sera”. Su questo scambio di vedute Il Foglio ha quindi commentato ironicamente: “Con il paragiornalismo, si sa, il giornalismo perde sempre. E’ come polemizzare con i cretini, si rischia lo scambio dei ruoli”.

cerchi meglio e scenda dal trono — Margherita Fronte (@mafronte) March 11, 2021

