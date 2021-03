Belen Rodriguez mostra la figlia Luna Marie, ma il fidanzato finisce nei guai a Milano

Giada Oricchio 12 marzo 2021 a

Belen Rodriguez, 35 anni, presenta baby Luna Marie, ma i flash dei paparazzi sono tutti per il fidanzato Antonino Spinalbanese. La showgirl argentina ha mostrato su Instagram l’ecografia della secondogenita e dal profilo sembra assomigliarle molto. Entusiasta anche Santiago, 8 anni, che era al suo fianco durante l’esame. Assente il padre Antonino Spinalbanese, 25 anni, ex hair stylist, che però ha ripostato l’ecografia sul suo account.

Video su questo argomento "Se la mangia di baci". Il video privatissimo di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Tuttavia è stato proprio lui a rubare la scena a madre e figlia: qualche giorno fa i fotografi del settimanale “Chi” lo hanno pizzicato mentre accosta il Suv su cui viaggiava insieme a Belen, scendeva in fretta e furia e… si slacciava i pantaloni per fare pipì in centro a Milano in pieno giorno. A quanto pare un’impellenza non rimandabile che sarebbe potuto costare al fidanzato di Belen una multa fino a 10.000 euro visto che si tratta di un illecito amministrativo.

